Cross-country: campeã estónia escolhe Portugal

A atleta estónia Maaris Meier, antiga campeã do mundo universitária, assinou pela formação Miranda Factory Team. A experiente atleta de cross-country que reside em Portugal há vários anos, assume assim um papel importante no seio da equipa aguedense.

No programa desportivo para esta temporada, Maaris Meier irá alinhar na Taça de Portugal de XCO, Campeonato da Europa de XCM, apostando também nas etapas europeias de e-bike.

“Sem dúvida que a Miranda Factory Team é uma referência na competição. Terei ao meu dispor todas as condições para fazer uma grande temporada e quero retribuir todo o apoio com vitórias. Uma novidade serão as e-bikes. Já tive oportunidade de realizar alguns treinos e a habituação foi bastante positiva. Além do pograma já delineado, quero estar presente também em provas extra em Espanha” concluiu motivada Maaris Meier.

Entres os componentes que a atleta irá utilizar nas suas bicicletas, destaque para a pedaleira Miranda XMOD (XC) e crencos|rodas com a tecnologia patenteada – retenção de corrente ChainFlow3D (e-bike).

A prova de estreia para a mais recente contratação da Miranda Factory Team, está agendada para os próximos dias 13 a 16 de fevereiro com o Mediterranean Epic. A prova UCI decorrerá em Oropesa del Mar e Castellón de la Plana – Espanha.