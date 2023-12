“Contos e Histórias Daqui e D’Além”

O livro com este nome tem a chancela da Oxalá Editora, o prefácio de Luís Filipe Castro Mendes, e a coordenação é da escritora e poetisa, São Gonçalves.

Luís Filipe Castro Mendes é diplomata e poeta. Foi ministro da cultura de Portugal entre 2016 e 2018.

Segundo as próprias palavras de Luís Castro Mendes, “Há uma grande presença do fantástico nalguns destes contos, como a querer responder à vida com a fantasia criadora…”, ao que eu acrescentaria, “É uma viagem pela imaginação de cada autor que nos leva, em alguns casos, a entrar num mundo de fantasia e sonhos. “

A Oxalá Editora, proporcionou a cada autor, a oportunidade de dar a conhecer as suas qualidades literárias, que em muitas histórias, são excelentes, e quando as lemos, surge-nos no pensamento a pergunta que se impõe. “Com esta qualidade de escrita, o que se segue depois deste livro, e desta oportunidade?

É claro que, para muitos destes escritores, desconhecidos do grande público, editar um livro não é tarefa nada, nada, fácil.

Acredito que alguns destes autores, reunidos neste livro, com as suas histórias que dele fazem parte, da mesma gaveta de onde tiraram esta história, outras estarão à espera de oportunidade. Mas sem os devidos apoios daqueles que são responsáveis pela cultura de Portugal, haverá muitas entraves para que alguns destes autores, possam ir mais longe do que esta oportunidade de mostrar um pouco, o que são as suas qualidades literárias, proporcionadas pela Oxalá.

Editar um livro, para um autor desconhecido, por muito boa que seja a sua qualidade literária, é um processo caro, financeiramente, e em muitos casos, falamos de autores que outro remédio não têm, se não o de continuar a exercer as suas profissões, preenchendo algum do tempo livre que lhes sobra, com a paixão pela escrita.

É claro que, tenho a sensação de que estes autores não estão à espera de deixar de trabalhar nas suas profissões, que lhes garantem o sustento do dia a dia, bem como às suas famílias, mas, pelo menos que existissem apoios para que possam desenvolver a sua paixão pela escrita, sem comprometer o resto das suas vidas, para que possam dar a conhecer as suas capacidades.

Enquanto isso não acontece, há motivos para continuar a ter esperança, porque iniciativas como a da Oxalá Editora, Elefante Editores, e o BOM DIA, permitem, cada um à sua maneira, e cada um com o seu método, que o sonho continue.

Contos e Histórias Daqui e D’Além teve a coordenação da escritora e poetisa, São Gonçalves.

O único, “down side”, como diriam os meus amigos ingleses, é que, sendo a São Gonçalves a coordenadora deste livro, escolheu, por sua própria opção, não participar com um conto seu. O que, na minha opinião, nos priva de uma oportunidade de poder disfrutar da sua escrita literária, que é sem dúvida, e como a mesma já provou em diversas ocasiões, excelente.

Pela parte que me toca, contribuí com um conto que tem por título, “Renascer – Deja-Vu”.

A mensagem que pretendo passar neste conto é simples. A vida é uma dádiva que devemos respeitar, pela importância que tem, no sentido de nos proporcionar o nosso propósito de existência como seres humanos. Talvez esse propósito seja tão simples como, O Amor.

Criem o hábito da leitura. Ler, é uma excelente maneira de exercitar o cérebro, e sem dúvida alguma, é também uma excelente maneira de ter uma perspetiva de vida muito mais ampla, muito mais abrangente, a tudo o que se passa à nossa volta.

Leiam o livro, porque há muitas outras excelentes histórias.

Antonio Magalhaes