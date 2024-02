Consulado em Sevilha cruza Dia da Língua Portuguesa com Abril

O consulado-geral de Portugal em Sevilha acolhe, em maio, a apresentação de duas obras literárias do historiador Moisés Cayetano Rosado – ambas sobre a revolução de 25 de abril de 1974 – para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa.

Por ocasião da celebração da efeméride, desloca-se a Sevilha o escritor e historiador Moisés Cayetano Rosado para apresentação do seu livro “Salgueiro Maia: das Guerras em África à Revolução dos Cravos” (3ª edição das Edições Colibri), bem como de um livro de poemas bilíngue (português/espanhol) “Sempre Abril/Siempre Abril”.

O evento terá lugar no dia 11 de maio, às 20h00, no Salão Nobre do consulado-geral de Portugal em Sevilha e será dirigido aos estudantes de português e ao público em geral.