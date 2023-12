Cônsul visitou empresas portuguesas na feira de componentes automóveis de Estugarda

O Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado, visitou, visitou as empresas portuguesas expositoras nas feiras Global Automotive Components and Suppliers Expo22 (GACS), que se realizou na Messe Stuttgart.

Sob a coordenação conjunta da AEP e da AFIA, participaram neste certame nove empresas portuguesas: A.Henriques; Fundínio; Incompol; Maxiplás; Fabor; Fehst; Moldoeste; MCG e TrimNW.

Participaram ainda, com stand autonómo, o CeNTI (Centre for Nanotechnology and Smart Materials) e o CITEVE (Centro Tecnológico das Indústras Têxtil).

Segundo o consulado, a relevância do setor para a economia nacional é grande pois “corresponde a 5,2% do PNB; representa 0,9% da produção industrial (com mais de 350 empresas) e 9,1% dos postos de trabalhos na indústria (62 mil postos de trabalho); tem um valor agregado bruto de 12,3% (2,7 mil MEUR)”.

Leandro Amado saudou a participação destas empresas na Feira GACS e “desejou a todas a realização de bons e proveitosos negócios na Alemanha”.