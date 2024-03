Cônsul em Toronto: solidariedade da comunidade “bate tudo o que vi”

A nova cônsul-geral de Portugal em Toronto, Ana Luísa Riquito, mostrou-se “surpreendida” com as imensas iniciativas solidárias dentro da comunidade portuguesa no Canadá numa época de “grande individualismo”.

“Devo dizer que em Toronto a escala destas iniciativas bate tudo o que vi anteriormente. É absolutamente extraordinária a dimensão destas empreitadas coletivas em que todos se juntam por uma causa comum”, disse Ana Luísa Riquito, no cargo desde 2 de fevereiro deste ano.

A diplomata falava à agência Lusa, durante a 41.ª Gala dos Prémios de Excelência Profissional e de Entrega de Bolsas de Estudo da Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos (FPCBP, sigla em inglês), este sábado à noite, em Brampton.

“A comunidade portuguesa dá uma aqui uma prova inestimável nestes tempos de grande individualismo em que estamos todos muito alienados nos nossos telemóveis e no nosso estilo de vida, muito ao contemplativo, é aqui um exemplo muito fantástico de solidariedade coletiva, de energia, de voluntariado”, acrescentou a ex-conselheira política na embaixada portuguesa em Berlim (Alemanha).

A FPCBP distribuiu no evento 30 bolsas de estudo a alunos lusodescendentes, “dando continuidade ao programa mais antigo de apoio a estudantes” na comunidade portuguesa no Canadá.

“Temos o programa mais antigo dentro da comunidade luso-canadiana de entrega de bolsas de estudo no país. Espero que um dia, daqui a 40 anos, tenha continuidade. Não posso esperar para ver o futuro desta organização”, afirmou Bela Cumberbatch, presidente da federação.

As bolsas de estudo foram patrocinadas pelo setor privado, uma ferramenta “muito importante para apoiar e encorajar a educação dentro dos jovens profissionais luso-canadianos”.

A cônsul-geral, destacou também a importância desta ferramenta dando “melhores condições para se estudar bem”.

“Permite prosseguir uma vida de estudos com mais conforto material, isso é uma garantia de se ter condições para se estudar bem, para progredir na vida, é um trabalho muito meritório da federação que fazem com muita energia e com sentido de solidariedade”, declarou Ana Luísa Riquito.

A Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianas, na gala, perante cerca de 330 convidados, atribuiu cinco galardões ao empresário Jack Prazeres (Prémio Empresarial de Excelência), à advogada Elizabeth Mourão (Prémio Profissional de Excelência), ao comediante Mike Rita (Prémio Nova Geração), ao contabilista José Ferreira (Prémio Cívico) e à voluntária Fernanda Silva (Prémio Humanitário).

O orador da noite foi Joseph Soares, chefe do gabinete do diretor-geral do Senado do Canadá, que não marcou presença física, enviando uma mensagem de vídeo apresentada na sala, endereçando as jovens que receberam as bolsas de estudo, “os heróis dos que chegaram primeiro ao Canadá”, num “farol partilhado de esperança, de coragem e de unidade para o mundo”.

A FPCBP tem previsto para junho próximo a realização da sua assembleia-geral, de eleição de novos corpos sociais, com o atual elenco diretivo a acreditar em “trabalho em conjunto para uma comunidade mais unificada”.