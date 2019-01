Conhece Ricardo Bray?

O dono do perfil @ricardo5bray é Ricardo Bray, casado, e pai de uma menina de 10 anos. É natural de Torres Vedras, a terra do carnaval mais português de Portugal, e já agora o melhor. Os seus pais decidiram deixar Portugal, em busca de melhores oportunidades, em 1996, e o Luxemburgo foi o destino escolhido.

Portugal para Ricardo significa casa, sol, praia, memórias de uma infância feliz, férias de verão, etc…

Explica que ser português no estrangeiro é viver sempre com saudade no coração, mas também com muito orgulho nas origens. Por vezes também é relembrar tradições, por exemplo através da gastronomia quando em certas épocas do ano, como na Páscoa e no Natal, se procura trazer para a mesa receitas e alimentos de origem portuguesa.

Em casa tenta manter os costumes das famílias portuguesas e praticamente só falam português, apesar de saberem falar as várias línguas que aprenderam no ensino escolar luxemburguês.

Há muitos lugares que adora em Portugal, a começar pela sua pequena aldeia em Torres Vedras, Vale de Azenha, mas, sobretudo, gosta muito de Lisboa. O cheiro e a luz de Lisboa são únicos. Quando está por Lisboa gosta muito de fazer um passeio perto do Tejo, ou até mesmo passar tardes num barco a ver Lisboa desde do rio.

O seu tempo livre é praticamente todo dedicado à sua esposa e à sua filha, juntos gostam de ver filmes e passar aqueles domingos frios e chuvosos, característicos do Luxemburgo, enroscados no sofá. Também gosta muito de viajar, e sempre que possível associa isso a outra das suas grandes paixões, o Benfica.

Ricardo trabalha como pintor e decorador de interiores na Bray Decor, uma empresa familiar que decidiram fundar há dois anos, e que até agora está a correr muito bem.

Ricardo e a esposa partilham a paixão por Portugal e têm a ideia de um dia regressar.

@ricardo5bray é mais uma história de @portugalnomundo!

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @meriipereira | @nancycarapelho |