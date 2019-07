Conhece Micaela Reis?

Por trás do perfil @mickaelareis está Micaela Reis, natural de Bragança, atualmente mora em Grindelwald, no Cantão de Berne, na Suíça.

Portugal para Micaela significa voltar a casa. Sente que ser uma portuguesa pelo mundo é ser um espírito livre que sabe sempre que há um lugar lindo para o qual pode voltar.

O lugar favorito de Micaela é Trás-os-Montes porque adora o quanto as pessoas são genuínas e como uma pessoa de idade pode dizer “foda-se palavra de Deus” sem ver malícia nisso. Este sentimento advém do fato de ter nascido e crescido no distrito de Bragança.

Ocupa os seus tempos livres a fotografar e a viajar para conhecer não só Portugal como os países por onde passa. Morou na Irlanda antes de rumar à Suíça. Explica que saiu de Portugal com uma dor no peito em busca de um futuro melhor, que lhe permita um dia regressar e ser feliz no país onde nasceu .

Micaela trabalha num hotel como empregada de mesa. Em Portugal era recepcionista. Às vezes perguntam-lhe quando é a melhor altura para ir a Portugal e o que visitar. É então que Micaela fala orgulhosamente do seu país.

Acompanha os jornais portugueses e as novidades no turismo, e relembra que vá para onde for os hotéis portugueses são os melhores. Garante que uma pequena casa portuguesa de turismo rural tem mais qualidade que muitos hotéis de três ou quatro estrelas noutros países.

@mickaelareis é mais uma historia de @portugalnomundo!