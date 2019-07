Conhece Julie Moutinho?

Por trás do perfil @juhlee_m está Julie Moutinho, uma jovem de 25 anos que nasceu e mora no Luxemburgo mas tem raízes portuguesas.

Considera que ser portuguesa no estrangeiro é ter saudades das tradições, da comida, do bom vinho verde, das tardes passadas numa esplanada, do mar e da família .

Tendo família espalhada de norte a sul Julie aprecia todas as cidades, mas confessa que adora Braga e Lisboa. Lisboa pela beleza de uma cidade grande e pela cultura, pois a sua avó, pessoa por quem tem muita consideração, é uma fadista nascida em Lisboa.

Adora Braga pela simplicidade das pessoas e porque a paisagem é completamente diferente da do local onde mora, muita natureza, hortas, campos, lagos.

Julie fez karaté durante 10 anos, e foi campeã do Luxemburgo. Parou há uns anos, mas confessa que perdeu uma parte de si e pensa em dedicar-se a um desporto de combate. Também adora andar de longboard, e sobretudo viajar. O seu sonho é dar a volta ao mundo, conhecer pessoas de todas as culturas, e aprender coisas com cada viagem que faz.

Descreve-se como uma pessoa espontânea, por isso não sabe dizer se voltará para Portugal ou se mudará completamente de continente. Trabalha numa galeria de arte que colabora com uma agência imobiliária. Gosta do que faz pois adora criatividade e encontra isso na arte. Aprecia sobretudo ver a diferença nas ideias de cada artista sabendo que não vêm todos do mesmo país.

@juhlee_m é mais uma historia de @portugalnomundo!