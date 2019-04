Conhece Janete Alves?

Por trás do perfil @janete_Ifa está Janete Alves, de 33 anos, natural de Vila Praia de Âncora, Portugal 🇵🇹 que vive em Oxford, no Reino Unido 🇬🇧.

A sua primeira experiência internacional foi no Dubai 🇦🇪 onde viveu dois anos.

Janete Voltou a Portugal 🇵🇹 durante mais dois anos e há um ano mudou-se para o Reino Unido 🇬🇧 Para Portugal 🇵🇹 significa sorrir e pensar em casa, sol e mar.



Ser portuguesa no mundo é promover e representar o seu país diariamente. Nada lhe dá mais orgulho do que dizer “sou portuguesa”.



O local preferido de Janete é qualquer sítio à beira mar, mas Vila Praia de Âncora sem dúvida é o lugar que traz diariamente no coração, sobretudo por ter sido onde nasceu, cresceu e onde foi sempre feliz.



Maioritariamente passa o tempo livre no ginásio, com amigos ou em concertos. A grande vantagem de viver no Reino Unido é a vasta oferta de opções culturais que em Portugal 🇵🇹 nunca teve ao seu dispor, diz Janete.



Saiu pela primeira vez de Portugal para ir para o Dubai foi sobretudo devido à crise económica. A segunda vez que deixou Portugal foi pelo amor à experiência de viver no estrangeiro e à vontade de se voltar a desafiar.

Não sabe se voltará a Portugal um dia, mas sabe que lá volta todos os dias nos seus pensamentos.



Adora o que faz. Não trabalha como Engenheira Biomédica (o que estudou), mas como business developer numa empresa de dispositivos médicos.



@janete_Ifa é uma história de @portugalnomundo

