Conhece Isabel Quadrado?

Atrás do perfil @isabelquadrado está Isabel Quadrado, natural de Évora e atualmente a viver em Oxford, Inglaterra.

Portugal 🇵🇹 para Isabel significa as suas raízes, a sua família o calor que só existe neste país e claro… a saudade!

Ser portuguesa no estrangeiro para Isabel é ser livre e descobrir novos horizontes e desafios.

Tem como lugar preferido em Portugal 🇵🇹 a sua terra e a sua casa que é onde se encontra a sua família. Isabel Quadrado tem como interesses descobrir novas coisas, ter novos desafios. Gosta de explorar tudo o que tenha a ver com artes e arquitetura. Como hobby gosta de ir ao ginásio, passar tempo com os seus amigos e principalmente viajar e descobrir novos sítios com eles entre outras coisas.

Saiu de Portugal porque lhe apareceu esta oportunidade de trabalhar como ama em Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 por 1 ano e isso levou-a a ficar de vez no país.

Isabel tenciona voltar a Portugal se surgir uma oportunidade irrecusável de trabalho. Adora o que faz. Ainda não trabalha na sua área, mas tenciona começar o quanto antes. A procura continua.

@isabelquadrado é mais uma historia de @portugalnomundo!

