Conhece Diana dos Santos?

Por trás de @d.giroto está Diana dos Santos, uma jovem de 19 anos que nasceu na Suíça.

Diana nunca viveu em Portugal porque nasceu no estrangeiro onde também está a sua família, no entanto afirma saber “onde estão as minhas raízes”.

Vai a Portugal com frequência para estar com os restantes familiares e “passar umas ótimas férias, cheias de alegria, festas, intensidade e emoções.” Apesar de não se sentir estrangeira adora estar na Suíça “com as belas paisagens que oferece e conforto.”

Diana dos Santos não tem um lugar favorito em Portugal porque “cada sítio tem a sua historia e a sua beleza” mas adora ir para a aldeia onde vive porque a natureza a torna num local relaxante. Ocupa a maior parte do tempo a estudar para realizar o sonho de se tornar enfermeira.

A meta de Diana é “ser feliz junto de quem ama”.

@d.giroto é uma história de @portugalnomundo

