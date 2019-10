Conhece Andreia Pinto?

Por trás do perfil Instagram @andreia.fp está Andreia, alguém que se considera uma pessoa generosa, que tenta ajudar os outros no que é possível, de mente aberta, gosta de conhecer pessoas novas se identifiquem com ela.

Portugal é o seu país natal onde nasceu e cresceu, o país das suas melhores memórias mas de onde teve que sair. Portugal é o país que até hoje a faz sentir mais emoções e onde passou uma parte da infância.

Ser portuguesa no estrangeiro e no mundo é complicado, diz Andreia, porque nem sempre somos aceites e respeitados.

O seu lugar preferido em Portugal é a praia fluvial da Folgosa em Castro Daire, Viseu, pelo facto de sentir energias boas e muita paz.

O seu tempo livre, Andreia Pinto ocupa-o a fazer caminhadas, indo ao cinema e a ouvir música. Saiu de Portugal porque as condições financeiras dos seus pais não lhes permitiram ficar na terra que os viu nascer. Andreia diz que se Deus permitir faz questão de ir viver para Portugal o mais cedo possível.

Andreia gosta do que faz apesar de não ser a área que pretendia seguir quando era mais jovem. Está a par da atualidade em Portugal e fica triste com tantas tragédias que por lá acontecem.

@andreia.fp é mais uma história de @portugalnomundo.