Conheça o programa dos 106 anos da Batalha de La Lys

As quatro cerimónias que assinalam o 106.º aniversário da Batalha de la Lys, homenageando os soldados do Corpo Expedicionário Português (CEP) e as enfermeiras da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) que participaram na Grande Guerra em França, terão lugar no dia 13 de abril, em Richebourg e La Couture, e no dia 14 em Boulogne-sur-Mer e Ambleteuse.

De acordo com um comunicado enviado pela embaixada ao BOM DIA, o embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, presidirá às cerimónias em nome do Estado Português e será acompanhado pelo prefeito de Pas-de-Calais, Jacques Billant, pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas, José Nunes da Fonseca, pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Francesas, Thierry Burkhard, pelo cônsul-geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira, pelos presidentes das Câmaras de Richebourg, La Couture, Boulogne-sur-Mer e Ambleteuse, pelo presidente da Liga dos Combatentes Portugueses, Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, pelo vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Tenente-General Marco Serronha, e por uma delegação de militares das Forças Armadas Portuguesas na Bélgica.

O programa começa às 10h45 de sábado no Cemitério Militar Português em Richebourg e continua às 12h15 junto ao Monumento aos Mortos em La Couture, incluindo honras militares à chegada das entidades, deposição de coroas de flores, hinos nacionais, leitura de um poema por alunos das escolas Marcel Lejosne e Sacré-Cœur, canto por um coro de jovens de La Couture e um Porto de honra oferecido a todos os convidados em La Couture.

Após o almoço de convívio (inscrição por correio eletrónico em *protected email* ), haverá uma missa às 16h00 na igreja católica de Saint-Pierre em La Couture.

As celebrações recomeçam no domingo, às 9h50, no cemitério oriental de Boulogne-sur-Mer, seguidas de uma comemoração religiosa às 11h00, diante da Cruz de Cristo no cemitério de Ambleteuse, e prosseguem com uma homenagem aos combatentes do CEP e às enfermeiras da CVP às 12h00, em frente ao monumento da Cruz Vermelha Portuguesa em Ambleteuse, incluindo discursos, deposição de coroas de flores, com a ajuda das crianças do Conselho Municipal da Juventude, homenagens aos mortos, hinos nacionais e saudação aos porta-estandartes.