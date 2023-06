Confira se não tem o carro da Citroën, DS ou Peugeot que pode ficar em chamas

A Citroën, DS e Peugeot lançaram quatro modelos com um problema associado à bateria. Devido a este defeito, os carros em circulação correm um enorme risco de incêndio.

Até à data ainda não é clara a dimensão do problema, mas as estima-se que milhares de carros do grupo Stellantis tenham o defeito na bateria, fruto de um problema de construção.

O “pplware” avança uma lista com os modelos das marcas onde o problema está identificado:

Citroën C5 Aircross fabricados entre 20/01/2020 e 10/01/2023

fabricados entre 20/01/2020 e 10/01/2023 DS7 Crossback fabricados entre 19/02/2019 e 22/11/2022

fabricados entre 19/02/2019 e 22/11/2022 Peugeot 3008 V2 fabricados entre 12/03/2019 e 12/12/2022

fabricados entre 12/03/2019 e 12/12/2022 Peugeot 508 V2 fabricados entre 10/07/2019 e 25/01/2023

A mesma fonte explica que estes carros podem ser “afetados por infiltrações de água em situações normais”, o que leva à “corrosão do recipiente da bateria”, que culmina no elevado risco de incêndio.

Na eventualidade de ainda não ter sido contactado por uma das empresas e caso tenha um veículo usado, tem direito a solicitar a validação e tratamento do problema, sem qualquer custo associado.