Concentração de motos de Góis vai ter encontro feminino

A Concentração Internacional de Motos de Góis, no distrito de Coimbra, comemora este ano a 30.ª edição com a realização do primeiro encontro feminino, que pretende bater o recorde mundial de participações, anunciou a organização.

“Em Portugal é algo inédito e no mundo existem alguns, com o recorde mundial a cifrar-se nas 1.300 participações, que queremos ultrapassar”, disse à agência Lusa o presidente do Motoclube de Góis, entidade organizador do evento.

Nesta edição, que vai decorrer de 17 a 18 de agosto, nas margens do rio Ceira, afluente do rio Mondego, são esperadas 20 mil inscrições de motards, mais cinco mil do que nas anteriores.

Segundo Nuno Bandeira, para fazer face ao aumento de participantes foram ampliadas as áreas de acampamento e de refeições e reforçados os sanitários e chuveiros, que vão disponibilizar água quente, mediante marcação.

A Concentração Internacional de Motos de Góis, umas das maiores do país, juntamente com Faro, vai acolher no dia 19 (sábado) o encontro comemorativo da marca Harley Davidson, que comemora 120 anos.

O evento conta com um diversificado cartaz musical, com as atuações de Quim Barreiros, no dia 17 (quinta-feira), e os Blasted Mechanism, no dia seguinte (sexta-feira).

No dia 19 (sábado), data em que decorre o primeiro encontro feminino de motociclistas, atuam David Fonseca, que repete a presença de outros anos, e a banda Xutos e Pontapés.

A concentração termina no dia 20 (domingo) de manhã com um desfile pelas ruas de Góis.

Além dos concertos musicais, está prevista animação de rua, passeios de Mini-Hondas, de Vespas e Míni-Trail, um Bike Show e um ‘sunset’ na praia fluvial junto ao recinto da concentração, bem como uma exposição de motos antigas e uma feira motociclista, que regista 150 feirantes inscritos.

Para o presidente do Motoclube, “o ponto forte da concentração continua a ser o rio Ceira, que as pessoas aproveitam durante o dia para se refrescar, antes dos concertos que decorrem à noite”.

A concentração tem um impacto económico muito forte no concelho, cuja capacidade de alojamento esgota de “praticamente de um ano para o outro”, salientou Nuno Bandeira.

“É um evento muito importante, não só para Góis, mas também para a região, com todos os concelhos limítrofes a tirar partido, seja no alojamento ou nos estabelecimentos de restauração”, frisou.