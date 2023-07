Comunidade lusa de Jersey vai ter novo consulado

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, fez uma visita oficial às Ilhas do Canal da Mancha, Jersey e Guernsey, onde visitou o local onde se instalará o novo Consulado Honorário de Portugal em Jersey ainda este ano.

Paulo Cafôfo voou na passada sexta-feira para Jersey e depois para Guernsey, ilhas britânicas com uma forte presença da comunidade portuguesa da diáspora.

Esta deslocação ficou marcada pelo anúncio da abertura do novo Consulado Honorário de Portugal em Jersey, com a visita do secretário de Estado ao local onde se situarão as novas instalações para o seu funcionamento, que vai permitir facilitar a emissão de documentações oficiais para a comunidade lusodescendente da região, mais para a frente neste ano.

No primeiro dia da sua visita a Jersey, sexta-feira, Paulo Cafôfo reuniu com a primeira-ministra Kristina Moore e o seu ministro-adjunto para as Relações Externas, com quem explorou oportunidades de cooperação de interesse para a comunidade portuguesa ou lusodescendente, estimada em 10% da sua população total.

A este propósito, esteve na Câmara Municipal de St. Helier, onde ocorreu a cerimónia de entrega de equipamentos aos estudantes do ensino do português, e entregou os primeiros 50 tablets com conteúdos pedagógicos aos alunos de português em Jersey, que conta com 300 aprendizes nesta região. Esta é uma iniciativa que se insere no projeto de transformação pedagógica do Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) que tem vindo a desenvolver com uma aposta em novos conteúdos e novas plataformas digitais.

Sábado foi dia de visitar o local onde se instalará o novo Consulado Honorário de Portugal em Jersey. Segundo o secretário de Estado, este é um passo importante em direção a uma reivindicação antiga da extensa comunidade de portugueses residente na ilha, que vai permitir pôr em funcionamento um conjunto de competências alargadas ao nível de registos, evitando que muitas pessoas se tenham de se deslocar a Londres para tal.

Paulo Cafôfo visitou ainda Guernsey, no domingo, onde 15 anos depois foram também retomadas as presenças consulares, permitindo que os portugueses não tenham que se deslocar a Jersey ou à capital inglesa para renovar o seu passaporte ou cartão do cidadão.

Com cerca de 170 mil habitantes no total, a comunidade portuguesa desempenha um papel muito relevante no tecido social e económico nas Ilhas do Canal, verificando-se uma significativa concentração de nacionais portugueses em particular na Ilha de Jersey.

Os dados estatísticos do censo local indicam que há perto de 11 mil cidadãos portugueses com estatuto de residentes em ambas as ilhas, perto de 9 mil na Ilha de Jersey, correspondentes a 8% do total da população, e cerca de 1.700 em Guernsey.

Nas publicações que foi fazendo no Facebook ao longo da sua visita, Paulo Cafôfo refere que “percorrendo as ruas ouve-se português e sente-se o calor da hospitalidade e amizade que nos é tão característica”, referindo-se à comunidade de portugueses das ilhas do Canal como “importante e empreendedora”, “com negócios em sectores estratégicos como a distribuição alimentar, o turismo e a construção”.

Em consonância, está a opinião do primeiro-ministro de Guernsey que elogiou os portugueses pelas suas “qualidades humanas, de empreendedorismo e de trabalho que muito valoriza e orgulha os portugueses e luso-descendentes que ali residem”, pode ler-se noutra publicação.