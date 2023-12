Como passam os portugueses a quadra natalícia

A Bíblia é, como se sabe, o livro mais vendido do mundo e, o mais traduzido, editado em todas as línguas e numerosos dialectos.

Infortunadamente muitos cristãos mal a conhecem, mormente os católicos. Muitos são, porém, os que a compram em edições monumentais ou nas reproduções mais modestas.

Compram-na para proclamar, ufanamente, que a possuem, mas permanece, eternamente, bem alinhada com outros tomos, nas prateleiras da biblioteca doméstica.

A Igreja Católica recomenda a leitura – pelo menos o Novo – Testamento, – diária, durante 15 minutos. Recomenda, porque quem a não lê, desconhece, quase completamente, quem é Jesus, e Sua doutrina.

A Bíblia é, e será sempre, o melhor manual de instrução do crente; o guia por onde pauta sua vida.

Felizmente os nossos irmãos separados – da Igreja Católica, não de Cristo, – como frequentam, desde a infância, as aulas dominicais, são em regra, mais conhecedores e, muitos sabem de cor, as passagens mais importantes para a vida quotidiana do crente.

Não admira, portanto, que não falte quem assevere que Deus disse e quer, o que na verdade nunca disse nem quer.

O Observatório da Solidão do Centro de Investigação e Intervenção Interdisciplinar do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo (ISCET), realizou recentemente sondagem (400 pessoas contactadas, que é numero bastante escasso,) para conhecer como os portugueses vivem a quadra natalícia.

Segundo o estudo 60% não pratica nem frequenta Igreja cristão

76% – Considera que é o meio de fomentarem consumo.

62% – Pensa que o Natal é uma festa religiosa.

94% – Faz ceia de Natal em casa com a família.

1% – Passa a consoada fora da residência – restaurantes.

86% – Faz árvore e presépio.

32% – Aproveita para se ausentar, de férias

Destes: 45% – São jovens, e 53% pessoas de idade.

Quase todos os contactados consideram o Natal como festa de família

Saberão que é comemorado o nascimento de Jesus? Talvez saibam, mas não dizem…

Se o estudo fosse realizado décadas atrás, talvez o resultado fosse bem diferente. A entrada de imigrantes, em grande numero, com tradições, costumes e gastronomias diferentes e, das mais diversas religiões, tem provocado notáveis alterações nos hábitos, e levado, principalmente as camadas mais jovens, à apatia pelas tradições natalícias.

Humberto Pinho da Silva