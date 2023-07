Com os lusitanos à paulada não há romano que resista! 

“Se a alma que sente e faz conhece só porque lembra o que esqueceu, vivemos, raça, porque houvesse Memória em nós do instinto teu.”

Fernando Pessoa, sobre Viriato

Nunca devemos deixar cair no esquecimento os heróis do passado. Hoje, venho contar a história de Viriato.

Viriato foi um líder militar, herói nacional e chefe da tribo dos lusitanos. No século II a.C., a tribo dos lusitanos era o povo que ocupava a zona que hoje é conhecido como a terra onde para muitos significa saudade e outros oportunidade: Portugal.

A vida de Viriato, além de representar a garra de um povo, foi uma vida de luta pela liberdade contra o domínio romano.

Pouco se sabe do que é que se alimentou à nascença este pequeno lusitano, que se tornou um grande homem! Abençoadas tetas que o amamentaram. Ele nasceu por volta do ano 180 a.C. e cresceu já a aprender o que era lutar, pois a instabilidade e conflitos entre as tribos lusitanas e a expansão do império romano eram o pão nosso de cada dia.

Quando os romanos começaram a conquistar a Península Ibérica, muitos lusitanos foram submetidos à escravidão. Viriato, cresceu a assistir a toda as injustiças e afirmou-se ao lutar contra o domínio romano.

Em 147 a.C., Viriato liderou uma rebelião, unindo as várias tribos lusitanas numa frente comum contra os romanos. Com a sua tática e o elemento surpresa, intimidou os inimigos tornando-se assim um símbolo de esperança para os lusitanos oprimidos.

As legiões romanas, lideradas por generais como Quinto Servílio Cepião, foram incapazes de derrotar Viriato. Até que os romanos não viriam outra solução que negociar a paz com os lusitanos. A sua bravura e determinação inspiraram muitos outros a se levantarem contra o domínio romano.

Ele tornou-se um símbolo da resistência e do orgulho lusitano. Ainda hoje, Viriato é lembrado como um herói nacional em Portugal.

É importante salientar o pormenor que Viriato somente conseguiu ser bem sucedido porque uniu um povo para conseguir alcançar um objetivo. Não é isso que falta ao povo português hoje, união?

Deixo-vos a pensar nesta questão enquanto confecionam um rico prato de bacalhau com todos.

Ingredientes:

1 kg de bacalhau dessalgado

1 kg de batatas

3 cenouras

1 couve portuguesa (ou repolho)

4 ovos

2 cebolas médias

4 dentes de alho

Azeite a gosto

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Salsa picada para decorar

Preparação:

Comece por cozinhar o bacalhau: coloque o bacalhau dessalgado em uma panela grande com água a ferver e cozinhe por cerca de 15-20 minutos, até que o peixe esteja macio. Escorra e reserve. Em outra panela grande, coloque as batatas descascadas e cortadas em pedaços médios, as cenouras descascadas e cortadas em rodelas e a couve portuguesa cortada em pedaços grandes. Adicione água suficiente para cobrir os legumes e leve a ferver. Cozinhe por cerca de 15 minutos ou até que as batatas e as cenouras estejam macias. Enquanto isso, numa sertã, aqueça um pouco de azeite e refogue as cebolas e o alho picados até ficarem macios e levemente dourados. Quando os legumes estiverem cozidos, retire-os da água com uma escumadeira e coloque-os em uma travessa. Desfie o bacalhau em pedaços grandes e coloque-o sobre os legumes na travessa. Na mesma sertã onde refogou as cebolas e o alho, adicione mais azeite, se necessário, e frite os ovos. Coloque os ovos fritos sobre o bacalhau e os legumes. Regue tudo com um fio de azeite e tempere com sal e pimenta a gosto. Polvilhe com salsa picada para dar um toque de frescor e cor.

Bom apetite!

Dévora Cortinhal