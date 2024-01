Colunista do BOM DIA dá palestra sobre o sentido de responsabilidade individual

O psicólogo clínico e professor universitário português Ivandro Soares Monteiro vai realizar a sua primeira palestra de 2024 do Tour “Mudamos pelo que Fazemos”. O psicólogo é colunista regular do BOM DIA e animou durante a pandemia a emissão “Psicologia no BOM DIA”.

O evento, que decorre no dia 3 de fevereiro, pelas 21h, no Teatro Sá da Bandeira – Estúdio Latino, no Porto, Portugal, visa aumentar o sentido de responsabilidade individual e reduzir a perspetiva de vitimização.

De acordo com o autor, esta iniciativa “promete despertar e transformar a maneira como olhamos para a nossa vida pessoal e profissional”. A apresentação foca ainda no terceiro livro de Ivandro Sores Monteiro, “Mudamos pelo que Fazemos”, lançado em 2023 e que segue já na sua segunda edição, tendo passado por diversas cidades no mundo, e que tem como destino para breve o Brasil.

Professor Universitário no Instituto de Ciência Biomédicas Abel Salazar e doutorado pela Universidade do Minho, Ivandro Soares Monteiro é considerado “um profissional altamente qualificado e especializado em psicoterapia”. Com uma carreira que abrange mais de duas décadas, tem sido uma figura influente no campo da Psicologia em Portugal. É reconhecido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses nas especialidades de “Psicologia Clínica”, “Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações” e com a especialidade avançada em “Psicoterapia”.

Ao longo da sua carreira, o Prof. Doutor Ivandro realizou mais de 25 mil consultas e sessões individuais com clientes em Portugal e internacionalmente. É o Fundador e Diretor Geral da EME Saúde, uma clínica médica e de saúde mental localizada no Porto e fundador da Academia de Psicoterapia Interpessoal, onde forma psicólogos e médicos psiquiatras desde 2009. É autor também do livro “Depressão: por que é que uns deprimem e outros não” (2012) e “Ilusões de Memória na Depressão” (2007).

“Ao embarcar na leitura de “Mudamos pelo que Fazemos”, os leitores ganham uma nova perspetiva mais serena da vida, tornando-se conscientes do que está sob o seu controlo e do que devem aceitar. O livro proporciona uma melhor integração e adaptação ao mundo, mostrando que a mudança está nas nossas mãos e não nas circunstâncias externas. Por meio dos exercícios práticos e das estratégias apresentadas, os leitores são capacitados com lógica e recursos úteis para compreender que a vida não é apenas sobre o que nos acontece, mas, acima de tudo, sobre o que fazemos com o que nos acontece. É um convite para a autorreflexão, para explorar o nosso potencial e desenvolver uma mentalidade proativa diante dos desafios. Desperta uma consciência transformadora, permitindo que os leitores assumam o controlo das suas vidas e encontrem um maior equilíbrio e realização. Alimentará o seu desejo de autodescoberta e fornecerá ferramentas valiosas para abraçar o poder da mudança através das ações que escolhemos tomar”, explicou Ivandro Soares Monteiro.

“É um livro inovador e inspirador, que visa alcançar dois objetivos principais: aumentar o sentido de responsabilidade individual e reduzir a perspetiva de vitimização. Com uma abordagem fundamentada em ciência, o autor Ivandro Soares Monteiro, oferece aos leitores uma oportunidade única de reflexão e transformação pessoal mediante leituras e exercícios práticos adaptáveis a suas próprias histórias de vida”, disse Ivandro Soares Monteiro à nossa reportagem.

Ainda em 2023, e depois de mais de 15 eventos, a palestra de Ivandro Soares Monteiro esgotou a Sala Estúdio no Teatro Sá da Bandeira, na última palestra do ano em novembro, num evento moderado pelo jornalista e diretor do BOM DIA, Raúl Reis, para além de momentos musicais da guitarra portuguesa do Carlos Semedo.

A primeira palestra do ano de 2024, em fevereiro, terá a presença novamente da guitarra portuguesa e a apresentação e moderação do CEO da Keep Talent Portugal, Pedro Ramos.

O acesso ao evento pode ser adquirido aqui.

BOM DIA com Agência Incomparáveis