Colóquio marca 70 anos da comunidade portuguesa em Montréal

Nos dias 18 e 19 de novembro, numa iniciativa promovida pela LusoPresse e LusaQTV, dois órgãos de informação da comunidade portuguesa em Montreal, decorrerá na Casa dos Açores do Quebeque, o colóquio “70 Anos da Comunidade”.

O colóquio quer refletir sobre o passado, presente e futuro das comunidades luso-canadianas, que se destacam atualmente na América do Norte pela sua dinâmica associativa, económica e sociopolítica, e cujas raízes remontam a um grupo pioneiro de emigrantes portugueses que desembarcaram a 13 de maio de 1953, em Halifax, na Nova Escócia.

O escritor e historiador fafense Daniel Bastos, autor de vários livros que retratam a história da emigração portuguesa, participa, na maior cidade da província de Quebeque, no Canadá, onde vivem mais de 75 mil portugueses e lusodescendentes, e apresentará uma comunicação intitulada “O Empreendedorismo e Solidariedade das Comunidades Portuguesas”.

Refira-se que no ano passado, no âmbito dos Prémios Corte-Real 2022, criados em 2016 pelo jornal LusoPresse de forma premiar o mérito comunitário de elementos distintivos de entre toda a comunidade portuguesa do Quebeque, o historiador natural de Fafe foi distinguido com o Prémio Corte-Real Reconhecimento.

Historiador, escritor e professor, Daniel Bastos, colunista do BOMDIA, é atualmente consultor do Museu das Migrações e das Comunidades, sediado em Fafe, e da rede museológica virtual das comunidades portuguesas, instituída pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que pretende criar uma plataforma entre diversos núcleos museológicos, arquivos e coleções respeitantes à história e à memória, à vida e às perspetivas de futuro dos portugueses que vivem e trabalham fora do seu país.