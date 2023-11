Coleção de Arte do Estado português viaja para a Alemanha

Uma exposição com obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE) português, com o objetivo de incentivar a descoberta de jovens artistas portugueses, é inaugurada quinta-feira no Instituto Camões de Berlim, na Alemanha.

Tendo como título “Fresh Breeze”, a exposição vai reunir obras dos artistas Fernão Cruz, Isabel Cordovil, Luís Lázaro Matos e Mariana Gomes no Kunstraum Botschaft, com inauguração marcada para as 18h00, segundo a organização, da Embaixada de Portugal em Berlim/Instituto Camões.

Com curadoria de Sandra Vieira Jürgens, a mostra apresenta uma seleção de artistas portugueses nascidos em Portugal nas décadas de 1980 e 1990, pertencentes a uma geração que desenvolve um trabalho em vários suportes, nomeadamente a escultura, a fotografia, a pintura e a instalação vídeo.

“Através deste conjunto de diferentes autores e tipologias, ensaiamos uma aproximação a diversas práticas, linhas de trabalho, de pensamento e reflexão produzidas por artistas que têm em comum o uso da ironia no tratamento dos seus temas, e o apelo ao humor na convocação de certas relações entre as formas plásticas, concretas, físicas e as ideias, num jogo claramente atento ao caráter literal e metafórico das imagens e do discurso”, descreve a curadoria num texto da organização.

Endereçando “um convite à experiência da dimensão lúdica da arte e ao jogo coletivo, a exposição destaca obras que dialogam com a vida de uma forma próxima, porosa e flexível, sem prescindir, por vezes, de uma abordagem interventiva e crítica na relação com determinadas realidades culturais e sociopolíticas”, acrescenta.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Direção-Geral do Património Cultural e a Embaixada de Portugal/Camões Berlim, e faz parte do programa de circulação internacional da CACE, que visa a projeção e internacionalização de artistas portugueses.

“Fresh Breeze” estará patente até ao dia 12 de janeiro de 2024 e pode ser visitada de terça-feira a sexta-feira, das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h00.