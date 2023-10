Colaborador do BOM DIA encabeça lista europeia do Volt Portugal

Ao todo, 19 membros do Volt Portugal, partido pan-europeu em Portugal que se define como tendo uma visão centrada na modernização e eficácia da União Europeia, foram eleitos para completar a lista do partido às Eleições Europeias de 2024.

O evento aconteceu neste sábado em Viseu. O Volt é o primeiro partido em Portugal a realizar esta ação.

“O Volt é o partido português mais empenhado em começar o debate necessário sobre qual o projeto de União Europeia que nós, europeus em Portugal, queremos. A lista eleita hoje, é a primeira lista completa ao Parlamento Europeu em Portugal. Estou muito feliz e otimista com esta equipa e quanto ao futuro. Deixamos um sinal claro e pioneiro, mesmo sem assento parlamentar em Portugal ainda, da convicção que temos para construir a nossa visão de União Europeia, partilhada entre 31 países Europeus onde o Volt está presente”, disse Duarte Costa.

O cabeça de lista do Volt Portugal às eleições europeias é colaborador regular do BOM DIA, tendo participado na emissão BOM DIA Bélgica e na conferência PORTUGAL+ Funchal, em junho de 2023.

Os eleitos foram:

1. Duarte Costa: Especialista em Mudanças Climáticas – Cabeça-de-lista (previamente eleito)

2. Rhia Lopes: Assessora no Parlamento Europeu – Cabeça-de-lista (previamente eleita)

3. Ana Carvalho: Engenheira (27 anos)

4. Vitor Moreira: Oficial de Justiça (56 anos)

5. Iris Oliveira: Insurance Administrator (26 anos)

6. Inês Figueiredo: Empresária (29 anos)

7. Daniel Gaio: Business Developer (24 anos)

8. Nandan Bhoopalam: Self-employed (39 anos)

9. Catia Geraldes: Gestora (46 anos)

10. Miguel Duarte: Gestor (46 anos)

11. Yannick Schade: Operador de Call Center (23 anos)

12. Tânia Girão: Gestora (41 anos)

13. Artur Oliveira: Analista de Negócios/Gestor de Projeto (45 anos)

14. Humberto Ferreira: Engenheiro Eletrotécnico (49 anos)

15. Diana Tavares: Gestora de Redes Sociais (31 anos)

16. Manuel Baeta: Estudante (18 anos)

17. José Freitas: Reformado (69 anos)

18. Susana Carneiro: Estudante (21 anos)

19. Miguel Macedo: Gestor de Património (45 anos)

20. André Eira: Diretor Financeiro (48 anos)

21. Maria de Jesus Botelho: Socióloga Reformada (73 anos)

“A eleição foi um passo significativo na preparação do partido para as Eleições Europeias do próximo ano, que tem a lista liderada pelo copresidente do Volt Portugal, Duarte Costa, e por Rhia Lopes”, afirma o Volt em comunicado, que foram eleitos pelos membros do partido como cabeças-de-lista já no início do ano.

Apresentaram-se como candidatos, 33 membros com idades entre os 18 (estudante) e os 73 anos (socióloga reformada), distribuídos por todo território nacional e com experiências de vida muito distintas.

“Com a eleição dos membros da lista, o partido avança em direção às Europeias de 2024 com uma plataforma enraizada nos seus valores fundamentais de cidadania e democracia. Ao mesmo tempo, contribui para uma representação efetiva dos valores e da visão do Volt Portugal no âmbito europeu”, afirma o Volt.

“Foram eleitas pessoas com diferentes formações, de zonas diferentes do país. Isso deixa-me obviamente muito feliz. É da diversidade que precisamos. Eu e Duarte temos um papel mais na linha da frente, mas todos os outros que estão na lista, vão ter um papel importantíssimo de representação”, afirmou Rhia Lopes.