Citroën e Universidade da Beira Interior lançam projeto de redução de emissões

A Universidade da Beira Interior (UBI) é parceira da Peugeot Citröen Automóveis Portugal num projeto que pretende transformar a indústria automóvel portuguesa.

Denominado Agenda GreenAuto – Green Innovation for the Automotive Industry, é liderado pelo grupo construtor automóvel e vai trabalhar no contexto da transição atual para veículos de baixas emissões, juntamente com fornecedores que propõem o desenvolvimento e a industrialização de componentes para veículos elétricos ou tecnologias produtivas para a sua fabricação.

A participação da UBI neste projeto tem como objetivos desenvolver um sistema de controlo de qualidade preditivo para a soldadura e um sistema de orientação de Realidade Virtual e Artificial. O investigador responsável é José Páscoa, docente do Departamento de Engenharia Eletromecânica e investigador do C-MAST, com a participação de António Espírito Santo, do mesmo Departamento e investigador do IT-Covilhã.

A Agenda GreenAuto – Green Innovation for the Automotive Industry tem conclusão prevista para 2025, tendo iniciado os trabalhos em 2022. Tem financiamento no âmbito do PRR – Programa de Recuperação e Resiliência, contando com um investimento total de 118.461.005€.

Este é um dos oito projetos financiados no âmbito do PRR – Programa de Recuperação e Resiliência em que a UBI participa. O trabalho dos investigadores da academia, nas mais diversas áreas, vai contribuir para a modernização de sectores ou empresas de enorme impacto na economia nacional: indústrias automóvel, têxtil e de vestuário e do papel e, ainda, dos campos espacial, aeronáutico e agropecuário.