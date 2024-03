CIM Cávado aproxima-se do Estado do Paraná

No domínio do intercâmbio que a Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado) está a organizar, em parceria com a Secretaria de Estado da Inovação e Modernização do Estado do Paraná e outras entidades daquela região, denominada “Imersão Paraná”, tem lugar mais um workshop, online, que vai ocorrer no dia 14 de março.

Esta sessão de trabalho, denominada “Sustentabilidade e Inovação em Smart Cities” será dinamizada pelos promotores do projeto “International Easy”, Adriano Fidalgo e Joshua Moreira e por Domingos Silva da CIM Cávado, terá lugar via online, através da plataforma Teams.

Com esta iniciativa pretende-se potenciar sinergias relativas a identificação de dinâmicas económicas bilaterais, com identificação de clientes, fornecedores, entidades do sistema cientifico e tecnológico e entidades públicas como suporte e alavancagem de negócios, estabelecendo condições favoráveis e facilitadoras de projetos de investimento capazes de criar valor para os territórios nos domínios da inovação e empreendedorismo, alinhados com os critérios ESG (ambiental, social e de governança).

Programa: “Sustentabilidade e Inovação em Smart Cities”:

17:00h – Boas-vindas: Domingos Silva e Adriano Fidalgo

“Internacionalizar em Ecossistema” – Joshua Moreira (Ceo FollowUp Global).

“Inovação em Curitiba enquanto cidade mais inteligente e sustentável do mundo” – Marcelo Rangel;

17:30h – Mesa Redonda:

“Inovação e Mobilidade em Territórios Urbanos” – Andreia Betiate (HotMilk) e Luís Rodrigues (Startup Braga);

“Sense Smart Cities” – Mauricio Finotti e Nuno Cunha (Quadrilátero Urbano);

“Sustentabilidade no Agro e no Turismo em Territórios Rurais” – Carolina Teodoro, Rogério Sidral, Susana Ribeiro (ATPN) e Joana Peixoto (CIM Cavado)

18:15h – Debate: Com a presença de diversos representantes dos municípios da CIM Cávado e de instituições regionais e sub-regionais do Norte de Portugal.

18h30 – Síntese e encerramento – Rafael Amorim (Primeiro Secretário Executivo da CIM Cávado).