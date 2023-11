CIM Alto Minho promove sessão de capacitação para integração de migrantes

“Poderemos viver juntos? A construção social da diferença” é o tema da sessão de capacitação que a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), em parceria com os seus municípios associados, promove esta quinta, dia 23 de novembro, em Ponte de Lima, no âmbito do projeto AMAM – Rede de Apoio a Migrantes no Alto Minho.

Esta sessão de capacitação terá lugar no auditório municipal de Ponte de Lima, das 09h30 às 12h30, e será conduzida por Maria José Casa-Nova, perita e docente na Escola Superior de Educação da Universidade do Minho. Com um enfoque teórico-analítico, a sessão abordará questões essenciais como práticas interculturais sustentadas, a construção da diferença, visando promover a desconstrução de estereótipos que muitas vezes afetam a integração harmoniosa das comunidades migrantes.

Num contexto em que a diversidade de Nacionais de Países Terceiros (NPT) se reflete cada vez mais no quotidiano do Alto Minho, a CIM Alto Minho e os municípios reconhecem a importância de validar boas práticas de acolhimento e integração. O projeto AMAM, financiado pelo Programa FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, surge como resposta a esta necessidade, desafiando profissionais em diversos setores, tanto públicos como privados, a desenvolver competências técnicas para a promoção de um modelo de intervenção integrado, baseado na aceitação da diferença.

A participação ativa dos agentes locais nesta sessão é fundamental para promover uma abordagem mais humanizada, coletiva e dialogante na integração de migrantes. A CIM Alto Minho acredita que eventos como este têm o potencial de contribuir para a transformação e melhoria das condições de vida, e consequentemente para um exercício pleno da cidadania e o bem-estar de todos.