Cientistas já sabem a razão da dor de cabeça provocada pelo vinho tinto

Se gosta de saborear um bom vinho pode conhecer a temida “dor de cabeça do vinho tinto”.

Um novo estudo publicado na Scientific Reports descobriu a causa destas dores — um composto chamado quercetina, que perturba a capacidade do corpo de metabolizar o álcool.

A quercetina é um antioxidante encontrado em frutas e vegetais, incluindo cascas de uva, e algumas pessoas a tomam como suplemento pelos seus supostos benefícios para a saúde. No entanto, pelo menos em laboratório, os cientistas descobriram que ela inibe uma enzima chamada aldeído desidrogenase (ALDH), fundamental para o metabolismo do álcool no fígado.

O álcool no corpo é primeiro processado pela álcool desidrogenase (ADH), que o decompõe num composto tóxico chamado acetaldeído. A ALDH, então, rapidamente difunde essa toxina, transformando-a em algo que pode ser decomposto em água e dióxido de carbono. Mas se o que acontece em placas de laboratório também ocorrer no corpo, a quercetina pode causar a acumulação de acetaldeído.

Os altos níveis dessa toxina no corpo podem causar rubor, dores de cabeça e náuseas.

Como o vinho tinto contém muito mais quercetina do que outras bebidas alcoólicas, os autores acreditam que este composto é a causa das dores de cabeça. “Quando a quercetina entra na corrente sanguínea, o corpo converte-a numa forma diferente chamada quercetina glucuronida. Nessa forma, ela bloqueia o metabolismo do álcool“, explica o co-autor do estudo Andrew Waterhouse, químico de vinhos na Universidade da Califórnia.