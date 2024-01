Chega tanto dinheiro a Portugal em remessas como em fundos europeus

Atualmente, vivem espalhados pelo mundo mais de 2.1 milhões de emigrantes portugueses. Só em 2021, o país recebeu 3.6 mil milhões de euros em remessas de portugueses residentes no estrangeiro.

O dinheiro que os portugueses enviam para o território nacional é tanto quanto o dos fundos europeus, avança a SIC Notícias. Em 2021, Portugal recebeu 3.6 milhões de euros em remessas.

De acordo com as informações do Jornal de Notícias, os maiores valores monetários vêm de França e da Suíça, em conjunto representam mais de metade do valor recebido.

Rui Pena Pires, coordenador científico do Observatório da Emigração, explica ainda que este facto deve-se porque “França tem mais de meio milhão de pessoas nascidas em Portugal. É normal que países com menos emigrantes portugueses não tenham o mesmo impacto nas remessas”.

Sabe-se ainda que, nos últimos dias, o Observatório da Emigração revelou que quase um em cada três jovens nascidos em Portugal, entre os 15 e os 39 anos, vivem no estrangeiro, num total de 850 mil.