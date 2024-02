Chega propõe criação do Ministério das Comunidades

José Dias Fernandes, cabeça de lista do Chega pelo círculo da Europa, defendeu no debate que o BOM DIA organizou com os partidos que concorrem às legislativas de março, além de outras medidas, a criação do Ministério das Comunidades, desafetando a diáspora da tutela do atual Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O cabeça de lista do Chega pela Europa iniciou a sua intervenção com fortes críticas aos governos que se sucederam no pós-25 de Abril, mencionando que durante os mandatos de PS e PSD “Portugal entrou em decadência” e perdeu o tesouro e a mão de obra que viria a fazer “a riqueza de França e da Alemanha”.

Focando-se no cabeça de lista do Partido Socialista, Paulo Pisco, Dias Fernandes acusou o governante de ser “há mais de 20 anos deputado”, de não ter “uma proposta sequer [para a emigração]”, ofereceu-se, ironicamente, para emprestar um dos seus assessores “para lhe dar ideias”, e colmatou dizendo que “Paulo Pisco não anda no terreno à beira de quem trabalha”.

No caso de ser eleito pela emigração europeia, Dias Fernandes propõe a criação do Ministério das Comunidades, instaurar o voto eletrónico, ampliar a Rede Consular a comunidades cá fora onde haja pelo menos 30 mil portugueses concentrados, renovar online todos os documentos, programa online gratuito para ensino da Língua Portuguesa no Estrangeiro, incluir o ensino da História de Portugal, a livre circulação de pessoas e bens, nomeadamente a nível de matrículas de viaturas e alargar o Programa Regressar.

José Dias Fernandes falava num de dois debates que o BOM DIA organizou e para os quais convidou os cabeças de lista pelo Círculo da Europa.

Veja aqui o debate completo que juntou Ergue-te, PS, Chega, Nova Direita, Volt e Livre.