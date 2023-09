Chef português na Hungria coleciona estrelas Michelin

Tiago Sabarigo, o responsável pelo Essência Restaurant, em Budapeste, nunca imaginou ser chef. Entretanto já considerado um dos melhores do mundo em 2018, 2023 marca o terceiro ano consecutivo em que o chef português vê o seu trabalho e um dos seus estabelecimentos a serem distinguidos com uma estrela Michelin.

A cerimónia de entrega dos galardões “estrela Michelin” aconteceu na passada quinta-feira, na capital húngara. Desta edição, resultou a terceira distinção consecutiva de Tiago e Eva Sabarigo, responsáveis pelo Essência Restaurant – Tiago & Éva, em Budapeste, que voltaram a ser galardoados com uma estrela pelo guia.

Para o português, “a satisfação de renovar a estrela Michelin é a mesma que tivemos no primeiro ano”, confessa ao Boa Cama Boa Mesa, reconhecendo que é o trabalho investido no projeto que faz com que estejam “melhores que no ano passado, e dia após dia”.

Nascido em Évora, em 1986, Tiago Sabarigo nunca sonhou ter este percurso, confessou à NiT. Agora, aos 36 anos, é um português emigrado em Budapeste onde é dono e Chef do restaurante “Essência Restaurant” juntamente com a sua mulher, Eva Sabrigo, na cidade onde a conheceu. Aberto ao público desde o primeiro dia de dezembro de 2019, desde então tem visto o seu menu a ser reconhecido ano após ano pelo prestigiado guia.

Já nessa altura considerado um dos melhores 100 chefs do mundo, pela lista The Best Chef Awards em 2018, ano em que também foi o único português na lista, o seu percurso tem sido marcado por diversos reconhecimentos.

Chegou ao mundo da gastronomia “por sorte e acaso”, explicou à NiT. “No final do secundário, em 2007 ou 2008, não sabia o que fazer a seguir. Quando o meu pai encontrou o curso de cozinha da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa, acabei por me inscrever. Não era dos melhores alunos, mas a verdade é que o interesse surgiu naturalmente e, quando dei por mim, estava a entregar-me de corpo e alma aquele curso intensivo de um ano”, explica Tiago Sabarigo.

O seu primeiro trabalho em cozinha foi no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, até que em 2012 emigrou para Londres para integrar a equipa do restaurante Petrus, de Gordon Ramsay. De seguida, passou ainda pelo Pied à Terre Restaurant, de David Moore, e pelo já encerrado Texture Restaurant, também em Londres, antes de se mudar para a Hungria, onde integrou a equipa do Costes Restaurant, e depois o Costes Downtown na Hungria ao lado do chef Miguel Rocha Vieira, com quem conquistou a sua estrela Michelin.

Em 2019 abriu o Essência Restaurant – Tiago & Éva, e desde então os reconhecimentos do guia não têm parado de surgir. Este ano, de um menu que representa uma combinação de sabores húngaros e portugueses, destacaram-se os pratos “polvo, pepino e manga”, “gaspacho, melancia e muxama de atum” e o também “bacalhau, açorda alentejana”, criação que remete para as origens do chef.

“Trata-se de um restaurante aconchegante e deliciosamente diferente no coração da cidade, em que uma pequena e luminosa sala da frente com janelas em arco passa pelas mesas da cozinha aberta para uma sala mais intimista onde manchas de azulejos azuis e brancos lembram a herança de Tiago. Escolha o menu português ou húngaro, ou um menu de degustação que combina os dois — literalmente, o melhor dos dois mundos —, os pratos são equilibrados e elegantes”, pode ler-se no Guia Michelin desde ano, que completa a descrição com um elogio ao chef, pelo seu “toque hábil no que diz respeito ao tempero e ao equilíbrio”.