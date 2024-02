CDU: queremos mais cultura e educação para as comunidades

Para a CDU, a educação, política e cultura nas comunidades portuguesas devem ser uma prioridades. Joana Carvalho, cabeça de lista pela Europa insiste ainda que as propinas devem ser eliminadas, e os manuais escolares para o ensino do português devem ser gratuitos.

Joana de Abreu Carvalho falava no debate que o BOM DIA organizou com os cabeças de lista pelo Círculo da Europa, tendo responsabilizado o PSD por muitos dos problemas existentes na diáspora, nomeadamente a propina no ensino de português e acusa: “porque não votaram a favor quando a CDU propôs a sua eliminação?”.

Na qualidade de candidata pela Europa, Joana Carvalho critica as estruturas europeias que crê deveriam ser “mais ativas” no trabalho de integração. Tendo em conta essas falhas, acredita que “deve haver diálogo com os diferentes países de acolhimento, em prol dos portugueses nas comunidades respetivas, a fim de melhorar as suas condições de vida”.

“As reformas dos portugueses emigrantes que regressam a Portugal devem ser protegidas”, insiste, considerando que há muito a fazer para que se evite a dupla tributação.

A CDU não considera o Programa Regressar como a solução para a emigração. Joana Carvalho está convencida que esta iniciativa não facilita a reintegração dos emigrantes que regressam a Portugal, “devido aos problemas existentes no território nacional, como a crise na habitação e na saúde”.

Joana Carvalho não concorda com a implementação do voto eletrónico pelos riscos que considera “não foram estimados”.

As propostas da CDU “são justas e de esquerda”, concluiu, fazendo a distinção do PS que considera “são de direita”.

O BOM DIA organizou dois debates para os quais convidou os cabeças de lista pelo Círculo da Europa.

Veja aqui o debate com CDU, RIR, ADN, Nós Cidadãos, AD, Bloco e Iniciativa Liberal:

Veja aqui o debate com Ergue-te, PS, Chega, Nova Direita, Volt e Livre (MPT.A, JPP, PCTP/MRPP e PAN foram convidados mas não participaram):