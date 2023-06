Castigado, Mourinho falha dois jogos da Serie A

O treinador José Mourinho foi suspenso por 10 dias e vai falhar as duas primeiras jornadas da Liga italiana de futebol. O anúncio foi feito pela Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A comissão de disciplina da FIGC explica que o início da contagem do castigo é o arranque da Serie A de 2023/24, em 19 e 20 de agosto, o que na prática obriga os romanos a começarem os dois primeiros jogos sem Mourinho.

O português é sancionado por ter dito, em 03 de maio, que Daniele Chiffi, árbitro do Monza-Roma, para o campeonato, era “o pior árbitro que alguma vez tinha encontrado, em toda a carreira”.

Treinador e clube terão ainda de pagar uma multa de 50.000 euros, cada.

Há uma semana, já tinha sido conhecido outro castigo a Mourinho, mas este imposto pela UEFA, que o impede de orientar a Roma por quatro jogos nas competições europeias, devido ao comportamento “abusivo” para com o árbitro inglês Anthony Taylor na final da Liga Europa de futebol.

A UEFA tinha aberto no início do mês um processo ao treinador, numa longa lista de casos referentes à final, que o Sevilha venceu no desempate por grandes penalidades (4-1) após empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento.

Após a final, foram divulgadas imagens em que Mourinho aparece a insurgir-se contra Anthony Taylor ainda na garagem da Arena Puskas, em Budapeste, e já no dia seguinte o árbitro foi acossado por adeptos no aeroporto, juntamente com a família.