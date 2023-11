Cascais recolheu sete toneladas de cápsulas de café

Conscientes da importância de criar uma solução ambientalmente sustentável para um correto encaminhamento das cápsulas de café em fim de vida e de dar aos seus consumidores a opção de uma recolha de proximidade, os fabricantes de café Delta, JMV, Massimo Zanetti, Nestlé, NewCoffee e UCC, aceitaram o desafio da Cascais Ambiente e tornaram possível a recolha seletiva de cápsulas através de ecocentros fixos e móveis, permitindo ao consumidor ter um papel ativo na reciclagem e na economia circular.

Cascais foi o primeiro concelho do país a ter a recolha seletiva de Cápsulas de Café em contentores na via pública dando assim início à implementação do primeiro sistema universal e abrangente a todos os tipos e marcas de café, com a colocação do primeiro ponto de recolha em Cascais, a 25 de novembro de 2022.

Ao longo de um ano, Cascais recolheu já mais de sete toneladas de Cápsulas de Café na sua rede de ecocentros. O equipamento móvel teve ótimos resultados e, no início de 2022, foi criada a rede com 8 equipamentos móveis e fixos para cobrir todo o Concelho.

De 25 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2023 foram enviados para reciclagem 7220 quilos de cápsulas de café, sendo as cápsulas de café, desde janeiro de 2023 o fluxo com mais peso na Rede de Ecocentros de Cascais, representando ¼ de todo o peso recolhido.

Estas cápsulas recolhidas são posteriormente reencaminhadas para tratamento dando origem a novos produtos: – a borra de café será transformada em composto orgânico e o plástico e o alumínio em novos produtos do quotidiano, para já de uso não alimentar.

De notar que as entidades envolvidas, AICC e seus produtores e a Cascais Ambiente, têm na sua génese serem pioneiros as empresas de produtoras de cápsulas entenderam voluntariamente criar um sistema próprio de recolha e tratamento das cápsulas de café usadas, uma vez que não existe ainda legislação nem existiam ainda meios públicos que permitissem a reciclagem deste resíduo; além de que Cascais testou o primeiro ecocentro de rua pela primeira vez em Portugal, em 2021.

Luís Almeida Capão, Presidente do Concelho de Administração da Cascais Ambiente considerou que “em 2022, já estávamos a pensar nas cápsulas de café porque eram percebidas pelos munícipes como de elevado potencial de reciclagem. Encontrávamos muitas no ecoponto amarelo. O encontro com a AICC deu-se na melhor altura, em que estávamos todos – Cascais Ambiente e marcas de café – a desenhar a melhor forma de retomar estes materiais com valor: plástico, alumínio e borra de café. Da junção das vontades, nasceu este projeto de economia circular que tem uma enorme participação dos cascalenses.”