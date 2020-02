Carlos Gonçalves: os emigrantes querem condições para regressar

Carlos Gonçalves, deputado social-democrata eleito pela emigração no círculo da Europa, participou este fim-de-semana no 38.º Congresso do PSD, em Viana do Castelo, e aproveitou a sua intervenção para dar voz e destaque às necessidades da diáspora portuguesa.

O político iniciou o seu discurso referindo que o Partido Social Democrata é “um partido repartido pelo mundo”, gratificando-se pela representação que o mesmo tem dentro das comunidades a nível internacional, e relembrou os presentes que “no lema do congresso – ‘Todos por Portugal’ – também têm de estar os portugueses que vivem no estrangeiro”.

Na sequência da sua intervenção, o deputado de 59 anos teceu críticas à falta de capacidade reformadora na área da diáspora – que considera “fundamental num momento em que se fala de globalização” -, e acusou o Partido Socialista de “falta de coragem”, de “seguir a corrente e de ignorar o contributo que as comunidades [portuguesas] têm para a economia nacional”.

“Comparem as remessas dos emigrantes e os fundos europeus, e verão que há pouca diferença”, vincou.

Entre críticas e elogios, Carlos Gonçalves fez questão de destacar os autarcas de Viana do Castelo, que diz fazerem “um trabalho notável com as comunidades”

O deputado falou também sobre os serviços consulares e denunciou as esperas “de três a cinco meses na Europa, e de cinco a oito meses fora da Europa”, acabando por questionar a capacidade do país para manter serviços administrativos “que cumpram o fundamental” no apoio às comunidades portuguesas no estrangeiro.

Carlos Gonçalves assinalou ainda que o PSD é “um partido reformista” e apelou à coragem para se reformar a área das comunidades portuguesas.

Na parte final da sua intervenção, o social-democrata voltou a atacar o Governo do PS e referiu-se ao Programa Regressar como um falhanço.

“O atual Governo faz todos os dias anúncios para se regressar a Portugal, mas os números estatísticos contrariam essa mesma propaganda. Os emigrantes não querem dinheiro para regressar, querem condições. Ninguém quer regressar a um país que não serve os seus cidadãos”, atirou.

Veja a intervenção de Carlos Gonçalves na íntegra aqui: