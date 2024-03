Carlos Gonçalves (AD): este não era o resultado que esperávamos

O antigo deputado social-democrata eleito pela Europa e candidato pela Aliança Democrática (AD) ao mesmo círculo nestas eleições Legislativas, Carlos Gonçalves, assumiu esta quarta-feira, através de uma publicação nas redes sociais, que a sua não eleição, em detrimento do crescimento do Chega que, inclusivamente elegeu um deputado à frente do PS, não era o resultado esperado.

“Finalizado o processo de contagem dos votos dos círculos da emigração, é possível verificar o aumento recorde do número de votantes, o que demonstra uma vez mais, a forma como os portugueses residentes no estrangeiro encaram a sua intervenção nas decisões políticas do país”, escreveu Carlos Gonçalves às 17h20 (hora de Lisboa), altura em que os votos da emigração ainda estavam (e estão, à hora desta publicação) a ser contados no Centro de Congressos de Lisboa.

“Este é um dado importante e que deve ser considerado no debate político que espero que venha a ter lugar sobre a participação cívica e política destes portugueses”, disse ainda.

Para o candidato, o círculo eleitoral da Europa esteve de mãos dadas com os restantes círculos em Portugal, que deram um grande voto de confiança “ao partido populista Chega”.

“Este não era o resultado que esperávamos, desde logo pelas propostas que apresentámos e por uma campanha que envolveu as forças vivas das nossas comunidades e todos aqueles que entendiam que era necessário encontrar uma alternativa política que desse esperança aos portugueses”, disse ainda.