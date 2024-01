CAN: Nigéria de Peseiro vai defrontar Angola

A Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, bateu no sábado os Camarões, por 2-0, nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2023) de futebol, marcando encontro com Angola nos ‘quartos’.

Em Abidjan, um ‘bis’ de Ademola Lookman, aos 36 e 90 minutos, permitiu à formação orientada pelo técnico luso seguir em frente face a uma formação camaronesa ‘apagada’, como se mostrou ao longo do torneio.

Pela Nigéria, liderada pela ‘estrela’ do Nápoles Victor Osimhen – com uma assistência -, foi titular Zaidu, do FC Porto, com esta seleção a manter intactas as aspirações de chegar ao quarto título da CAN, depois de vitórias em 1980, 1994 e 2013.

Invicta até aqui, a formação treinada por José Peseiro mostrou hoje uma nova cara ofensiva, conseguindo marcar mais do que um golo pela primeira vez neste torneio.

Pela frente, na próxima fase, terá outro treinador português, Pedro Gonçalves, à frente de uma Angola galvanizada pela primeira vitória da sua história numa fase a eliminar, depois de hoje afastar sem problemas a Namíbia, vencendo por 3-0.

Um ‘bis’ de Gelson Dala, aos 38 e aos 42 minutos, em ambos os casos a passe de Fredy, abriu caminho à vitória angolana, selada por Mabululu (66), numa partida em que o guarda-redes angolano Neblú foi expulso logo aos 17, seguindo-se outro cartão vermelho, na formação da Namíbia, para Haukongo, aos 40.

Dala, antigo avançado de Sporting e Rio Ave, soma já quatro golos no torneio, um pecúlio só ultrapassado pelos cinco tentos de Emilio Nsué, da Guiné Equatorial.

Os angolanos conseguem, assim, igualar o seu melhor resultado na Taça das Nações Africanas, tendo chegado aos quartos de final também em 2008 e 2010, então quando não havia ‘oitavos’.

A partida entre nigerianos e angolanos está agendada para a próxima sexta-feira, em Abidjan, pelas 20:00 de Lisboa.

No domingo, a Guiné Equatorial defronta a Guiné Conacri pelas 17:00, com o Egito, treinado pelo português Rui Vitória, a bater-se com a RD Congo, pelas 20:00, em mais dois encontros dos oitavos de final.