Campeão europeu por Portugal no Rio Ave

O Rio Ave, da I liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira a contratação do médio internacional português Adrien Silva, que estava sem clube desde que deixou o Al Wahada, dos Emirados Árabes Unidos.

O centrocampista, de 34 anos, assinou um contrato válido até ao final da época com o emblema vila-condense, e já esteve hoje no estádio dos Arcos, com os novos companheiros.

“O que me fez aceitar este desafio, foi a vontade que o Rio Ave demonstrou em me ter e a oportunidade que me deu para regressar a Portugal. Agradeço ao clube por isso. Quero voltar ao meu melhor nível físico para corresponder às expectativas”, partilhou Adrien Silva, em declarações aos meios do clube.

O médio, que, apesar dos 34 anos, disse ainda sentir-se bem para jogar ao mais nível, recordou os tempos em que defrontou o Rio Ave como adversário, considerando que tal também pesou na sua escolha.

“Era sempre difícil defrontar o Rio Ave no seu estádio. Esse ambiente foi um dos pontos positivos que me fez vir para o clube. Tem uma mentalidade de nunca desistir que também faz parte das minhas características”, afirmou.

Adrien Silva já treinou hoje sob as ordens do treinador Luís Freire e disse ter “sentido a paixão do grupo de trabalho em fazer uma segunda volta melhor”.

“Venho para acrescentar com aquilo que fui apreendendo ao longo da carreira. Sou apenas mais um para ajudar o grupo nesta luta de melhorarmos”, completou

Desde que saiu do Sporting, em 2017, o médio, campeão da Europa por Portugal no ano anterior, representou os ingleses do Leicester, os franceses do Mónaco, e os italianos da Sampdoria, até rumar ao futebol dos Emirados Árabes Unidos, para representar o Al Wahada, onde na época passada fez 30 jogos e apontou quatro golos.

Adrien Silva é o sexto reforço dos vila-condenses neste mercado de transferência de inverno, depois de Aziz, que regressou de um empréstimo nos chineses do Wuhan Three Towns, de Tanlongo, cedido pelo Sporting, de Hélder Sá, ex-Vitória de Guimarães, do guarda-redes polaco Cezary Mistza, que veio cedido pelo Légia de Varsóvia, e de Maríous Vrousai, emprestado pelo Olympiacos.