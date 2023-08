Camões em destaque no Festival Literário de Macau

Os 500 anos do nascimento de Luís de Camões vão estar em destaque no Festival Literário de Macau, em outubro, com convidados estrangeiros pela primeira vez desde o fim da pandemia da covid-19, anunciou a organização.

Além de Camões, cuja obra épica “Os Lusíadas” foi parcialmente escrita em Macau, a 12ª edição do festival vai assinalar os 50 anos da morte de Pablo Neruda, W’H Auden e J.R.R. Tolkien, de acordo com um comunicado da organização.

Em destaque também estará Henrique de Senna Fernandes, “um dos maiores contadores de histórias da história de Macau”, que completaria 100 anos de idade em 15 de outubro, data de encerramento do festival, que arranca no dia 06.

O músico brasileiro, radicado no Porto, Luca Argel vai apresentar “Samba de Guerrilha, A História do Brasil em 3 Actos”, obra que cruza música e literatura para contar a história do Brasil e como “as velhas questões dos tempos coloniais e dos primeiros anos do Brasil enquanto nação, em especial a escravatura, continuam, ainda hoje, a condicionar a vida de milhões de pessoas, sob a forma de racismo, pobreza e todo o tipo de discriminação social”.

Francisco José Viegas, Valério Romão e Yara Monteiro estão entre os autores já confirmados e a maioria das palestras vai realizar-se na Casa Garden, sede da Fundação Oriente em Macau, e na Livraria Portuguesa, num programa que integra ainda novos lançamentos de livros de autores locais, projeções de filmes e exposições.

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras foi fundado em 2012 pelo jornal em língua portuguesa do território Ponto Final.