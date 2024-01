Câmaras de comércio bilaterais em Portugal organizam fórum

As Câmaras de Comércio bilaterais em Portugal organizam um jantar com a comunidade de negócios internacional no âmbito da 3º edição do Fórum Internacional.

O evento será presidido por Armindo Monteiro, Presidente da CIP e por Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova.

O jantar integra-se na terceira edição do Fórum Internacional que se destina a empresas estrangeiras (importadores, grossistas, empresas de distribuição) que pretendem identificar novos fornecedores em Portugal.

O jantar tem lugar dia 19 de fevereiro no hotel Sana Malhoa, e contará com a presença dos sócios das 18 Câmaras de Comércio bilaterais representantes dos seguintes mercados: Alemanha, Argentina, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hong Kong, Hungria, Indonésia, Itália, Japão, Marrocos, México, Suíça e Turquia.

Inscreva-se Aqui