Câmara de Comércio Canadá-Portugal muda-se para Toronto

A Câmara de Comércio e Indústria Canadá-Portugal, atualmente na província de Alberta, vai mudar a sua sede para Toronto “abrindo novos horizontes”, segundo aquela organização.

“Com o decorrer dos tempos a economia foi-se equilibrando. Cerca de 90 por cento das empresas canadianas na bolsa têm a sua sede em Toronto. Faz sentido termos a nossa presença agora na capital do Ontário”, afirmou Aurélio Fernandes, de 74 anos.

No Canadá há quase 50 anos, o cônsul honorário de Portugal em Edmonton nasceu em Goa, mas mudou-se com a família para Lisboa, antes de fixar residência no país.

Desde a década de 1990 que a câmara de comércio está localizada em Alberta, mas a expansão para Toronto “vai abrir novos horizontes”.

Em 1990, Aurélio Fernandes criou e desenvolveu em parceria com o consulado português de Vancouver e a embaixada portuguesa em Otava, a Câmara de Comércio e Indústria na província canadiana.

“Já tivemos duas reuniões e a próxima está agendada para março onde vamos nomear um executivo. Vamos delinear alguns projetos a curto e longo prazo”, explicou o ex-professor de marketing internacional na faculdade de Gestão na Universidade de Alberta.

A participação em certames industriais “será uma das prioridades”, não só para as grandes empresas, mas também para as “pequenas e médias empresas”, em que será dado “todo o apoio necessário”.

Depois a área do lítio “pode ser interessante de explorar em Portugal” visto o grande interesse canadiano naquele material.

“A união faz a força. Agora com um leque mais alargado de elementos, temos mais ideias e podemos concretizar mais projetos”, realçou Aurélio Fernandes.

O Acordo Económico e Comercial Global (CETA, sigla em inglês), entre a União Europeia e o Canadá, em vigor a título provisório em 2017, “também será explorado”, adiantou.

O responsável explicou ainda que neste momento “já integram a direção da câmara de comércio vários elementos de costa a costa do Canadá”.

“Neste momento temos representação na província do Quebeque, com o maior número de diretores a estarem localizados na área de Toronto. Também estamos representados no Manitoba, dois diretores em Alberta e um em Vancouver”, acrescentou.

Em Alberta foram nomeados Aurélio Fernandes e Richard Wong, na Colúmbia Britânica Tiago Laje, no Manitoba Nancy Gonçalves, no Ontário Victor Severino, Jack Prazeres, Luís Arruda, Wilson Teixeira e Bela Cumberbach e no Quebeque Jason Morgan.

O Canadá oficialmente tem cerca de 40 milhões de habitantes, sendo 448.395 de origem técnica ou cultural portuguesa de acordo com o recenseamento de 2021.