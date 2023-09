Cafôfo pede dignidade na velhice para portugueses na Venezuela

“Temos um problema na Venezuela, agravado pela situação socioeconómica do país, que atirou para um nível de fragilidade extrema vários compatriotas, um problema que se sente mais na população idosa”, reconheceu esta semana o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, no rescaldo de duas visitas a dois lares de idosos em Maracay e Caracas.

O governante, que se fez acompanhar pelo secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, e pela presidente do Instituto da Segurança Social, Ana Vasques, recorreu às redes sociais para confirmar “uma grande preocupação [por parte do Governo] em assegurar a proteção social eficiente e digna para os portugueses mais carenciados”.

Sensibilizado com a situação precária da população mais envelhecida, sobretudo depois de ter estado no Lar Geriátrico de Maracay e no Lar Padre Joaquim Ferreira, em Caracas, Cafôfo explicou que “é necessário avaliar o que mais podemos fazer para assegurar a melhor cobertura destas instituições à comunidade para que haja a dignidade na velhice que estes nossos compatriotas merecem”.

Ainda na mesma publicação, o secretário de Estado recordou “que está em curso a reformulação dos diplomas legislativos que regulam os apoios às pessoas em vulnerabilidade e idosos da comunidade, ASEC e ASIC, por forma a adequar melhor a lei às necessidades da comunidade”.