BYD já colocou no mercado seis milhões de automóveis

A BYD, fabricante chinês líder mundial de veículos movidos a novas energias (EV e PHEV) e baterias elétricas, alcançou um marco histórico ao registar a produção de seis milhões de viaturas. Este momento marcante representa um feito sem precedentes e reforça o compromisso da BYD em liderar os avanços na indústria de veículos elétricos.

Ao superar os 5 milhões e atingir os 6 milhões de veículos movidos a novas energias em apenas três meses, a BYD mantém um ritmo acelerado e continua a estabelecer novos padrões na produção e nas vendas. O sexto milionésimo veículo, batizado de BAO 5, um SUV híbrido e robusto da BYD, sob a sub-marca profissional FANGCHENGBAO, foi celebrado numa cerimónia onde os funcionários partilharam a satisfação deste feito notável.

As diversas linhas da BYD, incluindo as séries Dynasty e Ocean, FANGCHENGBAO, Denza e Yangwang, foram aprimoradas. Em outubro, a BYD alcançou um recorde de vendas mensais, ultrapassando os 300.000 veículos movidos a novas energias. O compromisso da empresa com a liderança na inovação tecnológica e uma variada gama de modelos permitiu à BYD criar um valor substancial no mercado, atendendo às diversas necessidades dos consumidores.

Desde 2010, a BYD tem vindo a expandir ativamente a sua presença a nível global, com a introdução de autocarros e táxis movidos a novas energias, de modo a promover a eletrificação dos transportes públicos. Com uma década de esforços dedicados, as soluções de transportes públicos elétricos da BYD operam, agora, em mais de 400 cidades, abrangendo mais de 70 países.

Para além disso, a BYD adotou uma abordagem dupla de exportação e produção local para acelerar a presença global de veículos de passageiros. Atualmente, a BYD está presente em 58 países e regiões e ultrapassou as vendas acumuladas de 200.000 unidades de veículos de passageiros, com conquistas significativas no mercado de veículos movidos a novas energias na Tailândia, Brasil e outras localizações.

A marca tem estado ainda, de forma consistente, na vanguarda dos avanços tecnológicos. Inovações como a BYD Blade Battery, o Sistema Super Híbrido DM-i, a e-Platform 3.0, a Tecnologia Cell to Body (CTB), a Plataforma e4, o Sistema de Controlo de Corpo Inteligente BYD DiSus e o Sistema Super Híbrido Off-road de Duplo Modo (DMO) estabeleceram novos padrões na indústria. No futuro, a BYD permanecerá fiel à sua aspiração de inovação e preocupação para com o ambiente, proporcionando experiências de mobilidade mais sustentáveis a um maior número de clientes à volta do mundo, contribuindo para o arrefecimento global em 1°C.