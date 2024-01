Bruxelas está a combater as empresas-fantasma e a ganhar a guerra

Mais de 7.500 empresas foram dissolvidas em Bruxelas em cinco anos, um sinal positivo de que organizações criminosas que combinam fraude social com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas estão começando a abandonar a capital, afirma o jornal L’Echo deste sábado.

Muitos deles, porém, transferiram as sedes das suas empresas “fraudulentas, perseguidas pela justiça”, para outras regiões do país, principalmente para a Flandres.

Em cinco anos, o número de empresas dissolvidas pelo tribunal de sociedades de língua francesa ascende a 7.533, números em constante aumento e que atingiram 2.313 em 2019. Do lado do tribunal de língua neerlandesa, os números também estão a aumentar, 760 empresas foram dissolvidas em 2022, de acordo com os últimos números disponíveis.

O fenómeno da transferência de “empresas-fantasma” para a Flandres materializou-se recentemente com a descoberta do endereço da sede de mais de 400 empresas fictícias em Leeuw-Saint-Pierre.

Esta tendência segue a luta orquestrada desde 2018 por uma coligação de autoridades de Bruxelas no âmbito de uma plataforma denominada “dumping de empresas”.

“Em 2019, Bruxelas apresentou um problema gigantesco, com cerca de 10 mil empresas-fantasma. As ações destas empresas inativas estão hoje muito baixas”, exulta Paul Dhaeyer, presidente do tribunal empresarial francófono de Bruxelas. Ele especifica que uma empresa fantasma “não representa apenas dinheiro proveniente da lavagem de drogas, mas também um risco de concorrência desleal”.