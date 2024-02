Bruxelas: Associação José Afonso assinala 25 de Abril com agenda recheada

A Associação José Afonso (AJA), em Bruxelas, prepara-se para comemorar o cinquentenário da revolução de 25 de Abril de 1974 com um conjunto de atividades culturais.

De acordo com a agenda do certame, o primeiro dia (2 de abril) iniciará com o lançamento da versão francesa do livro “Exílios no Feminino”, com a presença de quatro protagonistas da obra (Helena Cabeçadas, M. Emília Brederode Santos, Fernanda Marques e Amélia Resende).

Já a partir do dia 11 do mesmo mês, e até 1 de maio, estará patente a exposição sobre a Revolução no Elzenhof, Centro Socio-cultural, 12 avenue de la Couronne, Ixelles;

A 18 de abril, no Elzenhof, pelas 19h00, inaugura-se uma exposição com um concerto (uma hora depois), de A Alma e o Vento.

O derradeiro dia dos festejos terá lugar a 23 de abril, na Université Libre de Bruxelles, Campus Solbosch, edifício A: às 18h00: 25 abril 1974, história do regresso de Portugal à democracia ilustrada com poemas e canções; e às 20h00: Inauguração da exposição O legado dum cravo.

O certame é organizado em colaboração com o Leitorado de Português Camões IP.