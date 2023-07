Bruno Lage empata no primeiro jogo à frente do Botafogo

O Botafogo empatou a dois golos no Vila Belmiro, em Santos, na estreia de Bruno Lage no campeonato brasileiro de futebol, na 16.ª jornada, mas esteve a perder por 2-0, e quase deu a volta ao resultado.

O Santos marcou cedo, aos 24 minutos, por Marcos Leonardo, a passe de Jean Lucas, e consolidou a vantagem aos 81 minutos, pelo mesmo jogador, e Bruno Lage parecia condenado a estrear-se com uma derrota no Brasileirão.

No entanto, esta equipa do Botafogo tem uma alma incrível e chegou ao 2-2 no espaço de três minutos, com o primeiro golo a ser marcado pelo ex-FC Porto Tiquinho Soares, a finalizar com instinto matador um passe de Janderson, e o segundo pelo central Adryelson, a ir lá a cima, de cabeça, onde mais ninguém chegou, a cabecear para o fundo das redes na sequência de um pontapé de canto.

A reviravolta épica esteve quase para acontecer aos 90+7, quando o outro central do Botafogo, Philipe Sampaio, teve uma falha incrível, após um livre de Lucas Fernandes, ao cabecear ao lado do poste só com o guarda-redes pela frente, à entrada da pequena área.

De referir que Bruno Lage já tinha orientado o Botafogo na partida da Taça Sul-Americana, frente ao Patronato, da Argentina, que terminou com um empate a um golo e com a qualificação da equipa brasileira para a fase seguinte da competição.

Este empate do Botafogo, o primeiro no campeonato (soma mais 13 vitórias e duas derrotas), não abala a sua liderança, com 40 pontos, sustentada em 11 de vantagem sobre o segundo classificado, o Grémio, com 29 (menos um jogo), e 12 sobre o duo Flamengo e Palmeiras, de Abel Ferreira, ambos com 28, em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Entretanto, foram jogadas hoje mais duas partidas da 16.ª jornada, uma delas, disputada em Belo Horizonte, que opôs o Cruzeiro, de Pepa, ao Goiás, de Armando Evangelista, dois dos técnicos lusos a trabalhar no Brasileirão, e que terminou com a vitória dos visitantes, por 1-0.

Um golo do avançado João Magno, aos 28 minutos, deu a Armando Evangelista a segunda vitória no Brasileirão, depois de quatro jogos consecutivos sem vencer (três derrotas e um empate), que já estavam a suscitar alguma contestação em relação ao técnico luso.

Por seu lado, a equipa de Pepa, que teve um impulso evidente com a chegada do técnico português, que chegou a entusiasmar a ‘torcida’ do Cruzeiro, tem acusado alguma quebra de rendimento.

A outra partida de hoje pôs frente a frente o Bragantino, treinado por Pedro Caixinha, e o Internacional de Porto Alegre, que terminou com um nulo, que em nada belisca a magnífica carreira da equipa do português, que segue num surpreendente sétimo lugar, com 25 pontos, os mesmos do sexto, o Fluminense.

O Goiás, com a vitória de hoje, logrou sair da zona de despromoção à Serie B, subindo ao 16.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Cruzeiro segue em 11º lugar, com 22.