Britânico conquista Taça do Mundo de F3 em Macau

O piloto britânico Luke Browning, 21 anos, da Hitech Pulse-Eight, conquistou a Taça do Mundo de Fórmula 3 da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), na 70.ª edição do Grande Prémio (GP) de Macau.

O segundo lugar foi para o norueguês Dennis Hauger, 20 anos, da MP Motorsport, e o terceiro para o italiano Gabriele Mini, 18 anos, da SJM Theodore Prema Racing.

Na Taça do Mundo de GT da FIA, a vitória coube ao piloto suíço Raffaele Marciello, 28 anos, da Mercedes AMG-Team, seguido por Edoardo Mortara, 36, da Audi Sport Asia Team, pertencendo o terceiro lugar ao brasileiro Augusto Farfus, 40, da Rowe Racing.

Esta edição do GP Macau contou com 145 mil espetadores nos seis dias de prova, repartidos por dois fins de semana consecutivos (11 e 12 e 16 a 19 deste mês), indicou a comissão organizadora do evento.

Além das Taças do Mundo da FIA, o GP de Macau inclui, entre quinta-feira e hoje, a Corrida da Guia Macau – TCR World Tour Final, a 55.ª edição do GP de Motos de Macau, Taça de Carros de Turismo de Macau e Desafio do 70.º Aniversário de Macau.

Em junho, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que as taças do mundo FIA GT e Fórmula 3 regressavam ao território, pela primeira vez desde 2019.

Entre 2020 e 2022, as competições da FIA não integraram o calendário do GP de Macau devido à pandemia de covid-19, que levou as autoridades da região administrativa especial chinesa a fecharem as fronteiras a estrangeiros.

A organização tinha indicado que esta edição do GP de Macau ia custar 260 milhões de patacas (30,5 milhões de euros), contando, mais uma vez, com o patrocínio das seis operadoras de jogo no território: Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy, Wynn, MGM, Sands China e Melco.

Disputado no icónico traçado citadino de 6,2 quilómetros, o Grande Prémio é o maior evento desportivo de Macau, sendo considerada uma das provas automobilísticas mais difíceis do mundo, uma vez que, em alguns pontos, o circuito não vai além dos sete metros de largura.