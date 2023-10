Braga promete jogar “olhos nos olhos” com o Real

O extremo Álvaro Djaló afirmou que o Sporting de Braga vai jogar “olhos nos olhos” com o Real Madrid, terça-feira, na terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

“Vamos jogar com o Real Madrid como nos outros dois jogos [Nápoles e Union Berlim], olhos nos olhos, e tentar fazer o melhor possível para trazer os pontos”, disse o jogador espanhol, de ascendência da Guiné-Bissau, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos ‘merengues’.

Álvaro Djaló, de 24 anos, tem sido um dos destaques dos bracarenses neste início de época e já leva sete golos marcados, três deles nas fases preliminares da ‘Champions’.

“Estou a atravessar um bom momento e fico feliz por contribuir para a equipa. Se fizer golo, assistência ou a equipa ganhar fico feliz na mesma”, disse.

O jogador frisou a “ambição e determinação” da equipa para fazer frente ao favorito Real Madrid.

“Respeitamos muito os jogadores do Real Madrid, estou feliz por defrontá-los, mas amanhã [terça-feira] falamos dentro de campo. A mim [o Real Madrid] não me assusta nada, há respeito, muito respeito, mas medo não temos nenhum”, disse.

Álvaro Djaló, que chegou a Braga em 2017/18 para os juniores dos ‘arsenalistas’, admitiu ter “o sonho de ser chamado à seleção” espanhola e ser adepto do FC Barcelona para “’picar’” o pai ‘merengue’.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com três pontos, e Real Madrid, primeiro, com seis, defrontam-se a partir das 20:00 de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo inglês Michael Oliver.