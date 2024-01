Boom Festival recebe prémios de sustentabilidade e turismo

O Boom Festival, que decorreu em Idanha-a-Nova, em julho, foi distinguido com o “Green Operations Award”, prémio que distingue festivais pelo contributo significativo para o desenvolvimento de eventos mais sustentáveis, e certificado como “Outstanding Greener Festival”.

Artur Mendes, co-organizador do Boom Festival recebeu o prémio durante o Eurosonic, o mais importante festival europeu de música ao vivo que está a decorrer em Groningen, nos Países Baixos, até sábado, e que é em simultâneo, uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

“O prémio foi atribuído por um painel de jurados constituído por peritos que não estão diretamente ligados a nenhum festival específico, com a exceção de que o vencedor do ano anterior será convidado a votar apenas para o prémio do ano seguinte”, referiu, em comunicado, a organização do Boom Festival.

O “Green Operations Award” é o prémio anual atribuído pela YOUROPE – European Festival Association e pelo GO Group.

O seu público-alvo são festivais que tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento de eventos mais sustentáveis.

O Boom’23 voltou a receber a certificação do ‘Greener Festival’, a mais importante atribuída a festivais na área da sustentabilidade.

A edição do ano passado foi classificada como Outstanding Greener Festival, a mais alta de todas e acima da atribuída em 2022 (Highly Recommended), prémio que será entregue em fevereiro.

Já a edição de 2022 do Boom Festival recebeu, em novembro, o Prémio Nacional de Turismo 2023, na categoria de Turismo Sustentável.

“A distinção deve-se ao facto de a eletricidade para a realização do Boom ter sido produzida com recurso a 106 painéis solares, a instalação de casas de banho de compostagem (sem recurso a água, torneiras com temporizador e redutor caudal, chuveiro com utilização), pela integração da comunidade local, entre outras ações de inclusão social, que o júri reconheceu que tiveram um impacto relevante na economia local”, explicou a organização.