Levanto-me cedo, chego a horas, não falto (não falto), trabalho o contratado, aviso com antecedência se for obrigada a alterar a rotina por força maior e compenso as horas ‘perturbadas’.

A empresa premeia o meu empenho com um extra (ridículo de nascença, na minha opinião, mas bem-vindo) chamado Prémio de Assiduidade, uns 100€, dos quais recebo… 67€, porque o resto vai para o Estado que fez um pintelho nesta merda toda.

É isto o incentivo que o cabrão do Estado me dá por trabalhar como uma boa menina. Bombas!

Miucha Baldinho