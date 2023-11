Benfiquistas detidos por distúrbios em Espanha foram libertados

Os quatro detidos por distúrbios nas imediações da Arena Reale antes do jogo entre a Real Sociedad e o Benfica (3-1), para a Liga dos Campeões de futebol, foram esta quinta-feira libertados, após ouvidos num tribunal de San Sebastián.

Os detidos, de 21, 26, 32 e 42 anos, pernoitaram na esquadra e foram hoje, 9 de novembro, levados o tribunal, que ordenou a sua libertação, embora as autoridades não tenham adiantado se o juiz lhes impôs alguma medida cautelar.

Os quatro adeptos, dois deles afetos ao Benfica, de acordo com o presidente da Real Sociedad, Jokin Aperribay, foram detidos antes do jogo, depois de terem sido relatados graves incidentes e altercações entre elementos de ambos os clubes.

Além destas detenções, as autoridades procuram a identidade dos adeptos portugueses que, no interior do estádio Anoeta, acenderam sinalizadores e os atiraram para as bancadas dos adeptos da Real Sociedad.

Segundo as autoridades locais, os distúrbios ocorreram pouco antes das 17h45 de Lisboa, hora do apito inicial da partida da quarta jornada do Grupo D da Champions, tendo sido detidas quatro pessoas.

A altercação levou ao arremesso de cadeiras e artefactos pirotécnicos, segundo as autoridades, tendo começado na zona da praça La Armería, junto à Arena Reale.

Já dentro do recinto de jogo, foram deflagradas tochas na zona destinada aos adeptos do Benfica, arremessadas para a zona de fãs ‘txuri urdin’.

Na rede social ‘X’ (antigo Twitter), a Real Sociedad condenou este momento, considerando-o “uma vergonha” e dirigindo-se diretamente a adeptos do clube lisboeta.

Merino (seis minutos), Oyarzabal (11) e Barrenetxea (21) marcaram para os bascos, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, com Rafa (49) a fazer o golo do Benfica, o primeiro dos ‘encarnados’ na prova.

A Real Sociedad segue na liderança do Grupo D, com 10 pontos, em igualdade pontual com o Inter Milão, segundo, enquanto o Salzburgo é terceiro, com três. O Benfica, já sem hipóteses de chegar aos oitavos de final, é quarto, ainda sem qualquer ponto.