Benfica sai do clássico na liderança

O Benfica isolou-se esta sexta-feira, a título provisório, na liderança da I Liga portuguesa de futebol, depois de derrotar o Futebol Clube do Porto, por 1-0, em jogo da sétima jornada em que esteve em vantagem numérica desde os 19 minutos.

O argentino Ángel Di María marcou o único golo da partida aos 68 minutos, num encontro em que Fábio Cardoso foi expulso aos 19 minutos, deixando os ‘dragões’ em desvantagem numérica.

Com este triunfo, o Benfica passa a ter 18 pontos, mais dois do que o FC Porto e o Sporting, que se pode isolar na liderança no sábado, caso vença na visita ao Farense.